CORONAVIRUS. La BCC tra le prime banche d’Italia ad aver erogato alle imprese finanziamenti da 25 mila euro. E lunedì 4 apre la nuova filiale di CASERTA

Intanto, l’Ordine dei commercialisti ha chiesto all’istituto di credito presieduto da Roberto Ricciardi di poter formare i propri iscritti (in videoconferenza) sulle modalità relative ai fidi garantiti dallo Stato

CASERTA (g.g.) – Il prossimo 4 maggio, proprio in coincidenza con l’inizio della cosiddetta Fase Due, la Banca di Credito Cooperativo di Terra di Lavoro darà un segno materiale, ma anche morale, di vitalità e di invito alla riscossa socio-economica. Sarà, infatti, il giorno dell’apertura ufficiale della nuova sede della filiale di Caserta che, in considerazione della sua crescita e del suo successo, lascerà i locali non grandissimi di corso Trieste per attivarsi in quelli più ampi e confortevoli al numero 21 di via Battisti, ad un passo da piazza Margherita.

Sin dal primo giorno di questa epocale emergenza, il presidente Roberto Ricciardi ha voluto imprimere una marcia alta riuscendo a tenere insieme le gravi limitazioni, causate dall’epidemia, con il segno rassicurante di una visibilità intensa, di un’attività che il disastro del coronavirus renderà il perno della ripresa e il presidio per evitare il default economico e la chiusura di decine di migliaia di imprese.

La Bcc c’è stata e facendosi vedere ha voluto lanciare un messaggio rassicurante: noi siamo qui e faremo ora, ma soprattutto dopo, tutto il possibile per riattivare il sistema economico, la serenità delle famiglia e più in generale delle persone.

E che i propositi della banca presieduta da Ricciardi non rappresentano un rituale retorico è dimostrato dal fatto che lunedì scorso, 20 aprile, la Banca di Credito Cooperativo è stata una delle prime ad erogare, a far arrivare sul conto corrente di alcune imprese, i fondi legati al prestito fino al massimo di 25 mila euro garantito dal Fondo nazionale, per intenderci, quello riguardante le micro-aziende, destinate a soffrire più di tutte le altre questa fasi.

E che la banca di Casagiove abbia assunto un ruolo guida in questo processo è dimostrato anche dal fatto che l’Ordine dei dottori commercialisti di Caserta ha chiesto e, naturalmente, ha incrociato la generosa disponibilità dell’istituto di credito, affinché questo fornisca, in videoconferenza, contenuti di formazione per l’accesso a queste forme di credito. In poche parole, la Bcc è divenuta un’eccellenza anche in termini di competenze. Possiede un know-how a cui i commercialisti, che dovranno assistere materialmente i clienti, attingono a piene mani.

LA NOTA DEI COMMERCIALISTI:

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

E DEGLI ESPERTI CONTABILI

DI CASERTA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO – CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Webinar

A cura della Commissione Finanza d’Impresa e Startup

“Gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese”

Focus sul Decreto Liquidità

28 aprile 2020, ore 15:00 – 18:00

Elenco materie: C4

Saluti

Luigi Fabozzi Presidente ODCEC di Caserta

Roberto Ricciardi Presidente C.d.A. BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli

Modera

Piergiuseppe Cicia Vice Presidente ODCEC di Caserta

Consigliere delegato Commissione Finanza d’Impresa e Startup ODCEC di Caserta

Relatori

Michele Buonanno Presidente Commissione Finanzia d’Impresa e Startup ODCEC di Caserta

Annibale De Marco Responsabile Ufficio Fidi BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli

Stefano Martucci Capo Area Commerciale BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli

Relazioni

Gli interventi a sostegno della liquidità delle imprese

La risposta delle banche alle richieste di finanziamento delle imprese e dei professionisti

Conclusioni

Eventuali quesiti dovranno essere trasmessi, entro un’ora dall’inizio dell’evento, all’indirizzo [email protected]

La partecipazione all’evento attribuirà ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 1 credito formativo per ogni effettiva ora di presenza, che andrà autocertificata secondo il modello disponibile sul sito www.odcec.caserta.it/modulistica/ e trasmessa all’indirizzo PEC [email protected]