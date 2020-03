CORONAVIRUS. “La fine del mondo” annunciata da De Luca. Zinzi:”Ora dobbiamo essere uniti, i conti li faremo poi”

Coronavirus: Zinzi, subito un commissario per l’emergenza

“Per una volta siamo d’accordo con il presidente De Luca: la situazione è fuori controllo. Il suo appello al Governo è un grido di aiuto, come tale va ascoltato e accolto. Ci sarà tempo per considerare le diverse responsabilità, questo invece è il momento dell`unità. Ecco perché tendiamo la mano al Presidente De Luca, nell`esclusivo interesse dei campani. Intanto il Governo nomini un Commissario straordinario per l`emergenza in Campania, subito”.