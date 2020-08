CORONAVIRUS. L’annuncio del sindaco: “Una dipendente comunale è risultata positiva al Covid”

SESSA AURUNCA – Una dipendente del comune di Sessa Aurunca è risultata positiva al Coronavirus. Lo ha reso noto il sindaco, Silvio Sasso: “È risultata positiva oggi al Covid una funzionaria del Comune di SESSA. La stessa, che vive e risiede a Roccamonfina, mancava per ferie dal luogo di lavoro da 10 giorni, ovvero da Giovedì 6 Agosto. L’Asl sta già provvedendo al tracciamento dei contatti. In corso dalla riapertura di domani tutte le misure previste dalla legislazione vigente.” Si tratta di una familiare del ragazzo ritornato contagiato da una vacanza in Grecia.