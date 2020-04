CORONAVIRUS. MARCIANISE, ancora un tampone positivo. Tutti i contatti in quarantena

Il paziente è ricoverato in una struttura specializzata

MARCIANISE – Si comunica che l’Unità di Crisi della Regione Campania ha fatto pervenire la conferma ufficiale della positività al Covid-19 di un ulteriore tampone praticato ad un cittadino di Marcianise. Si tratta di uomo dell’età di ottant’anni, ricoverato presso una struttura specializzata. Come sempre, sono state adottate le misure necessarie alla circoscrizione del contagio e tutti colori che hanno avuto contatti con il paziente sono stati posti in quarantena obbligatoria e sotto osservazione. Ad alcuni di loro sono stati praticati i tamponi necessari.

Si ricorda nuovamente che permane l’obbligo di non uscire di casa se non per assoluta necessità, poiché in questa fase dell’evoluzione del contagio, il solo mezzo efficace contro la diffusione della malattia e dare senso ai sacrifici finora affrontati contro la pandemia consiste nella riduzione all’essenziale dei contatti sociali e nel rigoroso rispetto delle distanze fra le persone, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. In tutto il territorio comunale proseguiranno con maggiore rigore i controlli sul rispetto delle norme governative finalizzate a ridurre la diffusione del contagio.