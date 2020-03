CORONAVIRUS. Morta donna di 80 anni di MARCIANISE. “Familiari fuori dalla quarantena”

MARCIANISE – Come si suol dire, questa notizia va presa con le molle, perché a scrivere non è un’istituzione pubblica o un membro dell’amministrazione locale ma è l’ex sindaco di Marcianise Antonello Velardi, che attualmente non ricopre nessuna carica. Colui che fino a pochi mesi fa è stato il primo cittadino della città ha reso noto che a morire due giorni fa all’ospedale civile di Caserta è stato un ottantenne di Marcianise. Inoltre, ha specificato Velardi, uno dei familiari non sarebbe rimasto in quarantena, non rispettando le raccomandazioni obbligatorie previste.