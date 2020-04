CORONAVIRUS. Muore un altro paziente. Era ricoverato nell’ospedale di CASERTA

Primo decesso a S.Nicola

SAN NICOLA LA STRADA – E’ stato registrato il primo decesso per coronavirus a San Nicola La Strada.

Ecco le parole del sindaco vito Marotta: “L’età avanzata e la presenza di altre serie infermità hanno purtroppo determinato un esito fatale per il nostro concittadino di 79 anni che a fine marzo era stato ricoverato all’Ospedale S. Anna e San Sebastiano di Caserta per Covid. Ai suoi familiari e a quanti ne piangono la perdita vanno le mie condoglianze e l’abbraccio ideale di tutta San Nicola la Strada. Saremo più forti e più determinati a resistere per onorare il suo ricordo e quello di tutte le vittime dell’epidemia”.