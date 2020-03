CORONAVIRUS. Nicola Caputo dimesso: “Sono ufficialmente guarito. Corro ad abbracciare i miei figli”

CASERTA – Pochissimi minuti fa l’annuncio ufficiale sul suo profilo Facebook:

“Anche il secondo tampone è risultato negativo. Mi hanno dimesso. Sono ufficialmente guarito dal #Coronavirus

Vado a casa!





Vorrei abbracciare anche i miei fratelli

Così come vorrei abbracciare le centinaia di amici che ogni giorno, ogni santo giorno, mi hanno chiamato per sapere delle mie condizioni (il loro affetto non lo potrò mai dimenticare: resterà impresso nella mia memoria a vita)

E vorrei abbracciare voi tutti per le vicinanza che mi avete dimostrato. Siete fantastici. Vi voglio bene.

Ringrazio i medici ed il personale paramedico che mi ha assistito in questi giorni. Sono davvero degli eroi ma lavorano in condizioni difficili e sicuramente non idonee. Grazie! (…nei prossimi giorni tornerò sull’argomento)

Come vedete, il Coronavirus si può anche sconfiggere. Siate prudenti (usate la mascherina)ma non vi abbattete.

il

Vi voglio un mondo di bene!

W la vita!

W l’Italia!” Vorrei abbracciare anche i miei fratelli # Mario # Alberto e le mie sorelle # Adele # Annarita ma lo farò nei prossimi giorni. Sono la mia vita: non mi hanno lasciato mai un secondo solo!Così come vorrei abbracciare le centinaia di amici che ogni giorno, ogni santo giorno, mi hanno chiamato per sapere delle mie condizioni (il loro affetto non lo potrò mai dimenticare: resterà impresso nella mia memoria a vita)E vorrei abbracciare voi tutti per le vicinanza che mi avete dimostrato. Siete fantastici. Vi voglio bene.Ringrazio i medici ed il personale paramedico che mi ha assistito in questi giorni. Sono davvero degli eroi ma lavorano in condizioni difficili e sicuramente non idonee. Grazie! (…nei prossimi giorni tornerò sull’argomento)Come vedete, il Coronavirus si può anche sconfiggere. Siate prudenti (usate la mascherina)ma non vi abbattete.il # Coronavirus si può vincere!Vi voglio un mondo di bene!W la vita!W l’Italia!”