REGIONALE – “Si invitano le comunità religiose a non procedere nella celebrazione di riti che prevedono assembramenti di massa. Si raccomanda soprattutto di non praticare, nella maniera più assoluta, la tradizione di bere dallo stesso calice. Si sono verificati gravissimi episodi di contagio derivanti da questi comportamenti. E’ assolutamente vietato praticarli“. Lo si spiega in una nota della Regione Campania.