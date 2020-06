CORONAVIRUS. Nuovo caso a CASAPULLA: “E’ un giovane militare”

CASERTA – Come scritto diversi minuti fa, è di Casapulla il nuovo caso di coronavirus in provincia di Caserta, ad esclusione della zona di Mondragone, in cui è esploso in queste ore il focolaio di contagio ( – Come scritto diversi minuti fa, è di Casapulla il nuovo caso di coronavirus in provincia di Caserta, ad esclusione della zona di Mondragone, in cui è esploso in queste ore il focolaio di contagio ( LEGGI QUI TUTTI I DATI DELLA PROVINCIA ).

Si tratta di un militare che, prima di partire per una esercitazione, è stato sottoposto a tampone all’interno della sua caserma. Il test è risultato positivo e adesso si trova in isolamento a Roma; per fortuna sta bene ed è completamente asintomatico. Il ragazzo era partito da Casapulla a metà del mese di giugno. Ovviamente sono state attivate tutte le procedure del caso e i familiari che vivono nel nostro paese sono attualmente in isolamento domiciliare. Nessuno presenta sintomi. La notizia è stata resa nota ufficialmente dal sindaco Renzo Lillo.