CORONAVIRUS. Ufficiali altri sei contagi nella ZONA ROSSA, nuovo positivo nel comune sulla Nazionale Appia. I dati dell’Asl Caserta COMUNE PER COMUNE

CASERTA (red.cro.) – L’Asl Caserta ha reso noto i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 22 giugno, dati aggiornati fino alle ore 11, con tutti i numeri relativi i 104 comuni della provincia.

Sono sette i contagi in Terra di lavoro nelle ultime 24 ore, sei dei quali legati al focolaio esploso nel comune di Mondragone, ai Palazzi Cirio, divenuti Zona Rossa nella giornata di ieri (CLICCA PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI). In maniera chiaramente minore, ma anche il comune di Casapulla deve registrare il ritorno del contagio. Ufficiale, infatti, il positivo numero 10 per il comune che affaccia sulla Nazionale Appia.

Non si muove, invece, il numero dei decessi legati al coronavirus, stabile a 45. I guariti restano 421. Sale la cifra riguardante le persone attualmente positive, sono 17, numero che evidentemente, salirà nelle prossime ore.

Dall’inizio della pandemia sono stati 483 casi di contagio.

CLICCA SULL’IMMAGINE PER APRIRE LA TABELLA