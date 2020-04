Ad oggi i casi positivi sono 4 al netto dei 2 guariti e del povero deceduto

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Ennesimo caso di positività al covid-19 sul territorio mondragonese, questa volta riguarda un uomo di circa 50 anni. Ad oggi i casi positivi sono 4 al netto dei 2 guariti e del povero deceduto.

E come da prassi, gli organi preposti stanno ricostruendo in queste ore tutti gli spostamenti effettuati dalla persona in questione e dai suoi familiari.



Dovrebbe essere chiaro a tutti a questo punto, che non bisogna abbassare la guardia e continuare a rispettare le misure fortissime adottate dal governo, per sperare di uscire al più presto da questa emergenza.