CORONAVIRUS. Nuovo contagio nell’agro Aversano: “Positivo appena rientrato dall’estero”

CASALUCE – “Dopo le incoraggianti notizie di ieri pomeriggio, dei 2 nostri compaesani guariti completamente, come risultato dai due tamponi di controllo, ieri sera in tardi serata ho ricevuto la notizia di un ulteriore caso positivo da covid 19. La persona contagiata contattata telefonicamente dal sottoscritto, ha riferito di stare bene e che al rientro da un viaggio dall’estero è stato sottoposto a tampone naso faringeo presso l’Ospedale Cotugno di Napoli ed è risultato POSITIVO. Come da protocollo, si è già provveduto a ricostruire tutti i rapporti intercorsi tra la persona contagiata e sue eventuali frequentazioni.

Attualmente abbiamo 4 casi positivi nel comune di Casaluce e di 3 casi positivi di persone residenti a Casaluce ma domiciliati in altri comuni.”

Il sindaco di Casaluce, Antonio Tatone, ha spiegato come stia andando la curva dei contagi nel comune dell’agro Aversano. Un nuovo contagio, quindi, e anche due guarigioni dal covid.