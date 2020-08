CORONAVIRUS. Oggi 21 nuovi contagi in provincia di Caserta. I DATI DELLE 5 PROVINCE

CASERTA – Utilizzando le tabelle del ministero della Salute, che poi le utilizza per pubblicare ogni giorno il report giornaliero, così come precedentemente era compito della protezione Civile (LEGGI QUI QUELLO ODIERNO), andiamo ad analizzare con attenzione i numeri del contagio da coronavirus in tutte e 5 le province della nostra regione, numeri in forte aumento nella giornata di oggi. I positivi del giorno sono 67, di cui 15 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro.

Grazie ai dati odierni del ministero, in assenza di quelli dell’Asl, possiamo aggiornare il conteggio con 13 nuovi casi di contagio da coronavirus in provincia di Caserta. Sono, quindi, 740 i positivi totali dall’inizio dell’epidemia, 21 in più rispetto a ieri.

Per quanto riguarda le altre 4 province, iniziamo con Avellino e Benevento. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati due casi, restando rispettivamente a 591 e 224 positivi totali.

La provincia di Napoli resta la più colpita dall’epidemia e vede aumentare di 31 unità il dato dei casi di coronavirus, contando 3.071 casi. La provincia di Salerno ha 13 nuovi positivi accertati, arrivando a 863 contagi da covid dall’inizio dell’epidemia.

Altri 34 tamponi, 2 in più rispetto a ieri, inoltre, vengono classificati come in fase di aggiornamento e nelle prossime ore dovrebbero essere conteggiati nelle province di appartenenza.