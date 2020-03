CORONAVIRUS. Oltre 10 mila contagiati in Italia. I numeri della Campania e della provincia di CASERTA

CASERTA (red.cro.) – Sono 10.590 i malati di coronavirus in Italia, 2.076 in piu’ di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 12.462. Il dato e’ stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Le vittime sono complessivamente 827: rispetto a ieri sono 196 in piu’.

Superati i mille malati in terapia intensiva: sono 1.028, 151 in piu’ rispetto a ieri. Il dato e’ stato fornito dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa. Dei 10.590 malati complessivi, 5.838 sono poi ricoverati con sintomi e 3.724 sono quelli in isolamento domiciliare.

In Campania per il sito della Protezione Civile per il monitoraggio della situazione dei contagi riporta 154 casi, di cui 4 persone dimesse. Secondo quanto scrive il dipartimento, nella nostra regione c’è un solo decesso a causa del coronavirus, ma le persone che avevano contratto il virus e sono decedute sono 4. La differenza nel conteggio riguarda la morte “per coronavirus” o “con coronavirus”, nel senso che il virus non ha provocato la dipartita del soggetto.

Secondo i dati della Protezione Civile, in provincia di Caserta ad ora i casi accertati sono 34. Va sottolineato che, invece, l’unità di crisi della Protezione civile della Campania comunica che i casi sono 26. In questi minuti la task force regionale ha comunicato che tra la notte scorsa e la mattinata odierna sono stati esaminati 87 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno; 10 di questi, appunto, sono risultati positivi. Per la Protezione Civile regionale il totale dei contagiati nella regione e’ di 157.