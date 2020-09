SESSA AURUNCA (Maria Assunta Cavallo) – In questi minuti è stata disposta la chiusura sia del Pronto soccorso e sia di alcuni reparti dell’Ospedale San Rocco di Sessa Aurunca. Il motivo è dovuto alla presenza di un paziente positivo al coronavirus, attualmente in isolamento. Avviate anche le procedure per la sanificazione del pronto soccorso e di alcune aree ospedaliere.