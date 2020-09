MADDALONI – Nella mattinata di domenica un ragazzo di origine slava, risultato positivo al coronavirus e ricoverato, è fuggito dal Covid Hospital di Maddaloni. La fuga però è durata poco, infatti i medici del reparto hanno allertato le forze dell’ordine che hanno ritrovato il giovane alla stazione ferroviaria claatina e lo hanno riportato in ospedale. In ragazzo è in attesa di un secondo tampone: il primo ha dato esito negativo.