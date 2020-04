CORONAVIRUS. Positiva una 28enne operatrice sanitaria

CESA -Il sindaco di Cesa, Enzo Guida ha comunicato ieri sera ai suoi concittadini un nuovo caso di positività da Covid. “Si tratta di una giovane di 28 anni, professionalmente impegnata in una clinica ospedaliera del napoletano.

L’origine del contagio è da ricollegare alla sfera professionale.



Abbiamo sentito telefonicamente la nostra concittadina, è scossa dalla notizia ma sta bene.Abbiamo provato, assieme al medico di medicina generale, a rassicurarla, esprimendo vicinanza e solidarietà.Saremo al lavoro ancora per un po’ per ricostruire i contatti e far sottoporre immediatamente i familiari a tampone.In giro, per le nostre strade, si nota troppa gente, si respira un clima come se tutto fosse finito, come se l’emergenza fosse alle nostre spalle.Purtroppo non è cosi, bisogna tenere ancora alta l’attenzione e rispettare le regole.“