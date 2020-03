CORONAVIRUS. Primo caso a GRICIGNANO. E’ un uomo

GRICIGNANO D’AVERSA – E’ stato registrato il primo caso di positività al coronavirus a Gricignano di Aversa. Il sindaco Vincenzo Santagata ha comunicato che si tratta di una persona che lavora in ambito ospedaliero. L’uomo, 46 anni, è già in isolamento domiciliare, ha febbre ma le sue condizioni sono buone. “Spero che si possa riprendere quanto prima. Non dobbiamo abbassare la guardia, bisogna combattere la diffusione di questo virus, e l’unico modo per farlo è restare a casa. Stamattina ho incontrato il comandante dei carabinieri di Gricignano ed ho parlato col commissariato di Aversa per chiedere ulteriore collaborazione. Ci saranno maggiori controlli, restiamo a casa per il bene di tutti”.