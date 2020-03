CASAGIOVE – Li ha notati gironzolare dal balcone di casa e li ha denunciati ai carabinieri. E’ accaduto a tre studenti di Casagiove che hanno eluso il divieto di uscire in strada solo se strettamente necessario. Notati da un professore in pensione che, come il 90% degli italiani si sta attenendo scrupolosamente alle direttive del Governo restando a casa, i tre sono stati raggiunti dai militari che sono intervenuti sul posto e hanno provveduto a denunciarli.