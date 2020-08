CORONAVIRUS. Raffica di casi. Positivo il figlio di un assessore comunale

ALVIGNANO – Gli italiani e dunque anche i casertani non hanno rinunciato neppure a un decimo di secondo delle loro vacanze. Il rito agostano si è sviluppato normalmente, come se il covid non ci fosse. E tutto sommato non si può ricavare una valutazione negativa da tutto ciò, perchè almeno qualcosa, dell’economia produttiva, è stata salvata.

Ora, però, sarebbe opportuno, dopo le ammucchiate, la Sardegna trasformata da entità covid free a lazzaretto, non mettersi a dire che non si possono aprire le scuole, che non si possono fare le elezioni, perchè se si sono potute fare le vacanze fino all’ultimo micronesimo di secondo, si potrà ben accettare il rischio covid aprendo le scuole e restituendo al popolo la sua sovranità, fortemente ridotta dalla decretazione d’urgenza, senza precedenti, dettata dallo stato di emergenza.

Nessuno è stato esente da rischi in provincia di Caserta e i politici coinvolti sono più di uno. Abbiamo già scritto del sindaco di Santa Maria a Vico e altri casi citeremo nei prossimi giorni. Stamattina, invece, un politico si è limitato a svolgere la funzione di annunciatore. Si tratta di Antonio Della Rocca, consigliere comunale di Alvignano, il quale da facebook, ha dato notizia di un nuovo caso di positività nel suo paese con conseguente quarantena di tutti i familiari del contagiato (stando alle indiscrezioni che circolano in paese, dovrebbe trattarsi del figlio di un assessore comunale), con ulteriore ricerca di tutte le persone con cui ha avuto contatto.

Già in queste ore sono in atto operazioni di analisi del tampone per diversi familiari e conoscenti della persona colpita dalla positività al coronavirus.