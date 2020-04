CORONAVIRUS. Salvini a De Luca: “Consenta subito la consegna delle pizze a domicilio”

CASERTA – “Nel pieno rispetto dell’autonomia dei governatori non posso ignorare gli appelli che mi arrivano dalla Campania da tanti ristoratori e pizzaioli. Anche oggi ho sentito personalmente alcuni dei pizzaioli piu’ famosi di Napoli che non vedono l’ora di lavorare”. Cosi’ il segretario della Lega Matteo Salvini. “A differenza di altre regioni, in Campania sono vietate le consegne a domicilio di pizze e piatti pronti. Credo che sia importante un ripensamento nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza: aiuterebbe le famiglie che finalmente potrebbero ordinare di nuovo una pizza, le imprese ma anche i supermercati che magari riuscirebbero a smaltire un po’ di lavoro” .

Naturalmente soddisfatto il commento del consigliere regionale Gianpiero Zinzi che per primo aveva sollevato il problema del delivery in Campania: “L’anomalia campana del divieto del delivery per il cibo cucinato è diventato ormai un caso nazionale. L’intervento del segretario della Lega Matteo Salvini dà voce all’appello di pizzaioli e ristoratori. Una richiesta sacrosanta, da settimane una nostra battaglia, che risponde appieno alle esigenze di un settore importante che racchiude imprenditori e lavoratori stremati da questa prolungata chiusura. Consentire il delivery, in sicurezza, potrebbe essere un efficace modo per dare loro respiro in vista dell`avvio della Fase 2”. Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi.