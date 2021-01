CORONAVIRUS. Scuola, a CASERTA tamponi solo per chi torna in presenza

CASERTA – In vista della ripresa della didattica in presenza, l’Asl di Caserta ha messo a disposizione postazioni drive through per effettuare tamponi al personale scolastico. L’Azienda sanitaria locale ha chiarito che solo per le prime e le seconde classi della scuola primaria e per la scuola dell’infanzia si partirà l’11 gennaio. Pertanto i soggetti candidabili allo screening per la rilevazione del virus Sars-CoV-2 sono il personale docente e non docente, gli alunni e i familiari conviventi di queste classi.

Tutti i soggetti non candidabili non saranno invitati a partecipare a questa prima fase di screening. Gli stessi solo successivamente e compatibilmente con la ripresa graduale delle attività scolastiche, verranno ricontattati a mano a mano che diventeranno candidabili allo screening.