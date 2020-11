CORONAVIRUS. Muore paziente ricoverato: “Uno strazio per i familiari che non hanno potuto più vedere il loro congiunto”

SANT’ARPINO – E’ stato registrato il secondo decesso di un paziente affetto da coronavirus a Sant’Arpino. Ecco cos’ha scritto il sindaco Giuseppe Dell’Aversana: “Da tempo sofferente per patologie respiratorie era ricoverato in ospedale ove sottoposto a tampone è risultato positivo. Il Covid oltre a dare probabilmente il colpo fatale alla pregressa patologia ha raddoppiato il dolore della famiglia che non ha potuto più vedere il congiunto nemmeno nel momento della deposizione nella bara. Uno strazio enorme provocato da questo maledetto virus, una disposizione ministeriale che rende ancora più dolorosa la dipartita per chi resta senza vedere per l’ultima volta un familiare caro. Alla famiglia giungano le sentite condoglianze mie e dell’amministrazione comunale ed un forte abbraccio di tutta la nostra comunità che si stringe forte intorno al loro dolore”.