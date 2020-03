CORONAVIRUS. Sequestrati 60mila prodotti medicali dall’inizio dell’emergenza

NAZIONALE – Circa 60.000 prodotti appartenenti alle categorie merceologiche medicinali, strumenti e apparecchi medicali, disinfettanti e prodotti per l’igiene, sono stati sequestrati in Italia dalla Guardia di Finanza dall’inizio della crisi legata alla diffusione del coronavirus. Di questi 5.000 sono stati intercettati in dogana e 55.000 sequestrati in fase di commercializzazione, sia al dettaglio che all’ingrosso. I sequestri hanno interessato l’intero territorio nazionale, con prevalenza in Lombardia, Piemonte, Campania e Puglia, e sono stati il frutto di attività investigative caratterizzate, anche, dal costante monitoraggio del web.