CORONAVIRUS. Sesto caso in paese. Donna 58enne positiva al test

TEVEROLA – Sesto caso di positività al coronavirus registrato a Teverola. Il sindaco Tommaso Barbato ha informato la cittadinanza: “Si tratta di una donna del 1962. Dalle prime ricostruzioni si tratta di una persona che, nella nostra città, ha solo la residenza. Stiamo tracciando, con le autorità sanitarie, eventuali contatti, ma voglio già tranquillizzarvi: questa persona non ha avuto alcun rapporto o contatto con la nostra comunità, restate sereni. Ci hanno riferito che la donna è ricoverata in ospedale, terremo, ovviamente, monitorata la sua situazione e le auguriamo una veloce guarigione. Questo, peró, deve farci riflettere. Non dobbiamo allentare la presa, non dobbiamo mollare proprio ora. Dobbiamo continuare a restare a casa e a seguire scrupolosamente le restrizioni”.