CORONAVIRUS. Sono 469 i nuovi casi di contagio tra CASERTA E PROVINCIA

CASERTA – Assenti oggi i dati dell’Asl di Caserta relativi al contagio da coronavirus nella nostra Provincia. Quindi, per quanto riguarda questa giornata, non avremo (per ora) il tabellone relativo all’epidemia covid nella Terra di lavoro. Riusciamo, Grazie ai dati del ministero della salute, ad avere il conteggio complessivo di tutte e cinque le province della Campania.

A Caserta e provincia oggi si registrano 469 contagi da coronavirus in più rispetto a ieri, che così salgono a 7032 casi totali. +48, invece, nella provincia di Benevento: sono 946 i positivi dall’inizio della pandemia.

Sono 133 in più per quanto riguarda il conteggio di Salerno e provincia, per un totale di 4692. In crescita anche la provincia di Avellino, che registra 297 nuovi contagi, per un totale di 2443.

Ovviamente è la provincia di Napoli a risaltare nei numeri. Tra la città capoluogo di regione e la sua provincia i contagi sono 30622, 2048 in più rispetto a ieri.

Altri 47, invece, sono in aggiornamento e nelle prossime ore verranno inseriti nelle province di destinazione.