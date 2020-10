CORONAVIRUS. Sorella e nonna contagiate, sindaco va in isolamento

PIANA DI MONTE VERNA – La nonna del sindaco di Piana di Monte Verna, Stefano Lombardi attualmente si trova all’ospedale di Caserta, mentre la sorella del primo cittadino, fortunatamente, non riporta sintomi importanti quindi è in casa.

Una situazione che però ha provocato l’isolamento fiduciario per Lombardi, che dovrà restare a casa, quindi, almeno per 10 giorni, in attesa di tampone.

Auguriamo alla sorella e alla nonna di Lombardi una presta guarigione, mentre al sindaco possiamo augurare un negativo.