CORONAVIRUS. Sospese le attività dei centri di riabilitazione. Pugno duro di De Luca per chi non resta a casa: “Un 10% di irresponsabili”

REGIONALE – “Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile, sono sospese su tutto il territorio regionale le attività sanitarie assistenziali di tutti i servizi sanitari e sociosanitari territoriali semiresidenziali pubblici e privati (Riabilitazione estensiva, Centri Diurni per anziani e per disabili non autosufficienti, pazienti psichiatrici minori e adulti) nonché tutti i servizi sociali a regime diurno attivati dagli ambiti sociali”.

Arresto, multa fino a 206 euro ma anche quarantena domiciliare per due settimane, invece, per tutti coloro che siano trovati in strada senza gli urgenti motivi (sanitari, lavorativi, approvvigionamenti ecc.) gia’ previsti dalla normativa nazionale contro la diffusione del Covid 19. Lo stabilisce in Campania una ordinanza appena firmata dal governatore Vincenzo De Luca, valida fino al 25 marzo.

