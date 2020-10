CORONAVIRUS. Sottoposto in quarantena perché positivo. Scoperto in auto con amici dalla Polizia Stradale

REGIONALE – Era in macchina con altre due persone, ma sarebbe dovuto essere in casa perché positivo al coronavirus: lo hanno scoperto gli agenti della Polizia Stradale di Napoli, lungo l’autostrada A1 all’altezza del chilometro 754, nel territorio di Afragola, in provincia di Napoli. Gli agenti avevano fermato la vettura per un semplice controllo, scoprendo poi che il conducente era in realtà sottoposto all’obbligo della quarantena perché risultato positivo nei giorni scorsi all’infezione da CoViD-19 e dunque in isolamento domiciliare.

Dai controlli di rito, è emerso che si trattasse di A.S., un 41enne di Caivano (Napoli), comune nell’hinterland partenopeo: per l’uomo è scattata così la denuncia per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità: un reato che prevede in caso di condanna un massimo di tre mesi di carcere o una multa salata. Gli stessi agenti lo hanno poi riportato a casa, dove dovrà restare in quarantena fino al termine del periodo previsto dalla competente Asl territoriale.