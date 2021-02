CORONAVIRUS. Studente contagiato. Scatta la chiusura della scuola per sanificazione

CAPUA – Uno studente è risultato positivo al coronavirus. Le insegnanti e i compagni di classe venuti a contatto con il contagiato sono stati posti in quarantena fiduciaria. Stiamo scrivendo della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Pier della Vigne di Capua. Per questo motivo, domani, lunedì, sarà eseguita una sanificazione straordinaria della sede centrale della secondaria di primo grado, sita in Piazza San Tommaso D’Aquino, dunque il plesso resterà chiuso e gli allievi saranno posti in didattica a distanza. Le attività riprenderanno in presenza martedì 9 febbraio.