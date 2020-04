CORONAVIRUS. IL VIDEO. Torna a casa Beniamino, il casertano bloccato in Spagna da febbraio. Cardiopatico, non prendeva i farmaci salvavita da settimane

FRIGNANO (Maria Assunta Cavallo) – Una storia a lieto fine quella di Beniamino Genovese, l’uomo di Frignano rimasto bloccato a Valencia in Spagna dallo scorso febbraio a seguito dello scoppio dell’attuale pandemia, che gli aveva impedito di tornare a casa. Beniamino soffre di gravi patologie cardiache e nonostante fosse in possesso della documentazione sanitaria attestante il suo stato di salute, da tre settimane non assumeva più i farmaci salvavita come da piano terapeutico, per problemi burocratici legati alla sanità spagnola. Dopo i numerosi appelli attraverso “Seitv”, attraverso casertace.net, l’amico Nicola Costanzo ed il Sindaco di Frignano Gabriele Piatto, la Farnesina finalmente è intervenuta e oggi Beniamino sta tornando a casa in Italia dai suoi affetti.