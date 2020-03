CORONAVIRUS TRIBUNALE DI AVERSA. Secondo cancelliere contagiato. Il procuratore Greco scrive a tutti: “Emergenza sanitaria gravissima”

AVERSA – La positività al Covid 19 di 3 dipendenti del tribunale di Aversa Napoli Nord, ha portato il procuratore della Repubblica Francesco Greco a scrivere al Presidente della Regione Campania, al Prefetto e al Presidente della Corte di Appello di Napoli sulla gravissima situazione riguardante gli uffici giudiziari.

La concentrazione dei tre casi, ha suscitato particolare allarme perché i dipendenti hanno avuto contatti tra loro e con altri. Per questo motivo, a tutela della sanità pubblica, il procuratore ha chiesto, per chi di competenza, di valutare l’adozione di provvedimenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria.