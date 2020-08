CORONAVIRUS. Ufficializzato l’esito di 24 tamponi. “Kit rapidi per i condomini vicini allo studio del paziente positivo al covid”

TEANO – E’ stato reso noto l’esito dei 24 tamponi eseguiti nei giorni scorsi a Teano. Ecco il punto della situazione, così come comunicato dal sindaco Dino D’Andrea: “Si comunica che in virtù del caso positivo di Roma che nei giorni scorsi era rientrato nel nostro Comune per visite di cortesia, i 24 Tamponi effettuati sui soggetti sono risultati tutti negativi.

Per quanto riguarda gli ipotetici contatti dei casi legati a Roccamonfina il COC sta disponendo i kit rapidi per i condomini dello stabile in cui incide lo studio professionale del signore positivo; c’è stata una finestra temporale di 7 giorni ma nessuno dei condomini ha avuto contatti diretti, per prudenza e per sicurezza si provvederà anche alla sanificazione dello stabile oltre i kit.