CORONAVIRUS. Un nuovo caso, 4 guariti, un decesso. Ecco il bilancio della giornata in paese

ARIENZO – Il sindaco Giuseppe Guida ha fatto il punto della situazione a proposito del coronavirus. Ecco la nota: “Si registra un nuovo caso nella nostra città, in isolamento domiciliare. 𝗦𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗻𝗼 𝗾𝘂𝗮𝘁𝘁𝗿𝗼 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗶𝘁𝗶. Purtroppo, si registra il decesso di un uomo con gravi patologie pregresse. Ad oggi, i positivi ad Arienzo sono 147.

Ancora una volta, vediamo ridursi il dato sui contagi giornalieri e la curva continua ad essere in calo. La situazione attuale ci fa ben sperare per l’immediato futuro. Vi ricordiamo che i numeri ufficiali dell’ASL di Caserta, in riferimento al nostro Comune, sono sfalsati dal mancato aggiornamento, risultando così più elevati. Vi raccomandiamo sempre di rispettare tutte le disposizioni contenute nella nostra ultima Ordinanza. Abbiamo incrementato le restrizioni perché riteniamo che, in questa particolare fase, sia più giusto limitarsi ulteriormente e fare ancora qualche sacrificio, per riportare la situazione alla normalità già entro poche settimane. Siamo fiduciosi nella Vostra collaborazione e nel miglioramento delle condizioni generali.”