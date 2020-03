CORONAVIRUS. Una pagliacciata dietro l’altra, la Regione Campania dà il numero dei morti. L’alter ego di Conte li cancella. Caos totale

CASERTA – Non è chiara la illustrazione dei dati quotidiani sul coronavirus della Campania. I deceduti che già erano 4 nella nostra Regione, come ufficializzato poco fa (LEGGI QUI), non appaiono nella tabella della protezione civile nazionale.

Tutto bene? Niente affatto, perchè la protezione civile nazionale guidata da quel tizio che si chiama Borrelli e che con un decreto dalla presidenza del consiglio firmato da lui, capo della protezione civile, ha bloccato e dichiarato lo stato di ermergenza in Italia (quando non ci risulta l’abbia votato mai nessuno, nè a lui nè a Conte), non ha inserito i dati della Campania.

I DATI DELLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE: (askanews) – In Campania sono 137 le persone risultate positive al tampone per accertare la presenza del Coronavirus, sono due le persone guarite e quattro i decessi. L’aggiornamento è dell’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione. In mattinata sono stati esaminati 68 campioni presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno: nove di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. A Napoli città (Asl Napoli 1) sono 48 i positivi, in provincia invece sono 37 (di cui 11 Asl Napoli 2 e 26 Asl Napoli 3). In provincia di Avellino i contagiati sono sei, in quella di Benevento due, nel Casertano 25 e in provincia di Salerno 16 e tre che provengono da altre regioni. Intanto, è stato accertato che un uomo deceduto presso l’ospedale San Paolo di Napoli, non era affetto da Covid-19.

IL DATO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE