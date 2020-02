CORONAVIRUS. Un’azienda casertana tenuta sotto controllo

ROCCA D’EVANDRO – Il Coronavirus sta provocando problemi sicuramente anche all’apparato economico della Cina e quindi, inevitabilmente, anche al resto del mondo, collegato col potente paese asiatico. In queste ore, sta facendo discutere una lettera arrivata dalla Yanfeng, società del comparto auto, con sede in Cina, ma che ha diverse fabbriche dislocate in tutto il mondo e anche a Caserta, precisamente a Rocca d’Evandro.

A quanto pare, nelle ultime ore, i lavoratori del sito di Terra di lavoro hanno ricevuto una comunicazione nella quale viene specificato che chi si occuperà del settore produttivo, considerato che dovrà operare su dei pannelli provenienti dalla Cina, non dovrà avere rapporti con l’esterno. Una precauzione, un eccesso di zelo, non è chiaro ancora che cosa dovranno fare i lavoratori per evitare il contatto con con l’esterno, oppure se ci sarà già un iter specifico.

Ovviamente, restiamo a disposizione della società per eventuali chiarimenti su questa particolare vicenda