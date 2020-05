CORONAVIRUS. Vera bancarella del torrone: l’ASL parla di tre positivi a S.MARIA C.V., il sindaco Mirra festeggia la guarigione dell’ultimo contagiato. LA TABELLA DI TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA

CASERTA/SANTA MARIA CAPUA VETERE – A questi punto non abbiamo moltissimo da aggiungere dopo la notizia di questo pomeriggio, con cui il sindaco Antonio Mirra e l’amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere festeggiava la guarigione dell’ultimo contagiato da coronavirus in città. Grande giubilo e titoloni sui siti web d’informazione, senza però contare la madre e il figlio che sono stati di nuovo infettati dal virus, dopo un precedente contagio nel mese di marzo, quando esplose un piccolo focolaio nel comune sammaritano.

Pochi minuti fa (CLICCA QUI PER LEGGERE), avevamo posto il dubbio su dove fossero finiti questi due positivi, ritenendo che l’Asl Caserta avesse conteggiato mamma e figlio come ex-guariti, andando a diminuire il numero delle persone che hanno superato l’influenza legata al covid. Infatti, rispetto alla tabella della settimana scorsa(GUARDA QUI), i guariti passano da 27 a 25, esattamente meno due. Oggi, mentre l’amministrazione comunale parlava di “ultimo contagiato guarito”, negli stessi minuti l’Asl di Caserta contava come attualmente positive a Santa Maria Capua Vetere 3 persone. Volendo escludere la guarigione di queste ore, resterebbero malate ancora due persone, con Mirra & co. che pare abbiano dimenticato nel conteggio festante di oggi pomeriggio. Un casino.

Parlando dei numeri della provincia, invece, possiamo definire nella norma il numero dei nuovi contagi giornalieri, che infatti si attesta ad un solo nuovo positivo. Resta fermo a 44 il numero dei decessi. Sale di 10 unità in 24 ore, arrivando a 363, la cifra delle persone guarite da coronavirus in provincia di Caserta.

Dall’inizio della pandemia sono stati 454 casi di contagio. Le persone attualmente positive sono 47, meno 9 in un giorno.