Corrono in autostrada dopo il furto in casa: ARRESTATI IN TRE

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato 3 uomini, 30enni di origini georgiane, ritenuti responsabili di furto in abitazione, commesso nel Lazio.

Nel corso di attività di controllo del territorio in autostrada, l’attenzione dei poliziotti della Stradale di Caserta Nord è stata attirata dalla condotta di guida del conducente di un’auto, con tre persone a bordo, che procedeva in direzione sud a velocità sostenuta. Dopo essere stati fermati, sono stati perquisiti e trovati in possesso di circa 3000 Euro in contanti e oggetti preziosi, nonché arnesi atti allo scasso, tra cui cd. “chiavi bulgare”, utili per forzare serrature. Gli accertamenti hanno consentito di risalire ad un furto commesso, poche ore prima, in provincia di Rieti, ai danni di un pensionato, durante l’assenza da casa.

I tre, risultati gravati da pregiudizi di polizia per reati specifici, sono stati arrestati ed associati alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che le persone indagate sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva e che la misura cautelare è stata adottata senza il contraddittorio, che avverrà innanzi al Giudice terzo che potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo alle indagate.