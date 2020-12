Corto circuito nel presepe. Incendio esplode nel salone di casa

REGIONALE – Probabilmente non si erano accorti di aver acquistato una serie di lucine di Natale difettose e, nella giornata di ieri, un presepe di una casa ad Apice, in provincia di Benevento, ha preso letteralmente fuoco. Le fiamme sono divampate nel salone, per la serie di lucine andate in corto circuito.

Le fiamme hanno raggiunto suppellettili, una tenda ed altri arredi. Sul posto sono giunti i carabinieri e vigili del fuoco. I caschi rossi hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente solo un grande spavento per i proprietari dell’appartamento, rimasti illesi.