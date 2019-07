Costringe l’ex a salire sulla sua auto con schiaffi e pugni. A processo stalker e violentatore

CASAL DI PRINCIPE/CASTEL VOLTURNO (Tina Palomba) – Questa mattina, dinanzi al gup dott.ssa Giovaniello, del tribunale di Napoli Nord si è celebrata l’udienza preliminare per Vincenzo Buonanno, 19 anni di Casal di Principe. Il giovane è finito sotto accusa per il reato di violenza sessuale, ma era stato già condannato per stalking ai danni sempre della ex fidanzata, originaria di Castel Volturno. Secondo le accuse è emerso che il giovane perseguitava da tempo la ragazza, che lo aveva lasciato, nonostante avesse avuto una condanna con pena spesa per stalking. “La seguiva a bordo del suo veicolo, controllava i movimenti e le frequentazioni. La costringeva a salire nella sua auto colpendola con schiaffi e pugni alla schiena e ai fianchi, graffiandola sul corpo con pizzicotti e le tirava i capelli”, si legge nell’accusa. La vittima si era rivolta alla polizia dopo essere finita di nuovo nel mirino del giovane. Il 19enne è assistito dall’avvocato Pasquale Diana. La parte lesa invece dall’avvocato Elisabetta Carfora.