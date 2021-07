COVID. “18enni rientrati da Palma de Maiorca con la variante Delta”

REGIONALE – “C’è in Campania una presenza preoccupante di variante Delta. In queste ore abbiamo registrato come alcuni ragazzi di 18 anni, che sono andati a Palma de Maiorca, siano tornati positivi al Covid, della variante Delta. Questa variante si diffonde sulla popolazione più giovane“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, all’evento ‘Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza’, organizzato da Alis presso l’Hilton Sorrento Palace, intervistato da Bruno Vespa.

“Un anno non avevamo quasi nessun positivo in Campania, oggi abbiamo 110 positivi in Campania, maggior parte quasi tutti asintomatici – aggiunge il governatore campano -. due giorni fa abbiamo avuto due malati gravi, uno di 71 anni e uno di 31 anni, finito in terapia intensiva. La variante Delta leggo che contagia in due-cinque secondi ed è particolarmente aggressiva per la popolazione più giovane e sono molto preoccupato“, conclude De Luca.