Covid-19, Concetta Robbolezza e i commercianti del territorio donano 42 saturimetri all’Ospedale di MARCIANISE

MARCIANISE – Un gesto di solidarietà da parte della nonnina più famosa di Marcianise, Concetta Robbolezza, personaggio molto noto in città, per via dei suoi numerosi scherzi che hanno spopolato sui social network, interpretato dal marcianisano Antonio Zarrillo. Robbolezza ha contattato numerosi commercianti di Marcianise e dintorni per fare una colletta al fine di donare all’Ospedale di Marcianise 42 saturimetri. Si tratta di uno strumento che serve a misurare l’ossigeno nel sangue: è utile per sapere se i polmoni riescono ad assumerne in quantità sufficiente dall’aria che respiriamo oppure no. Viene normalmente usato nei pazienti con asma, bronchite cronica, polmoniti, e così via, e di fronte alla pandemia da Coronavirus diventa uno strumento davvero importante, che potremmo definire salva-vita, senza inutili esagerazioni.

In questo periodo sono utili per monitorare l’ossigenazione di persone positive al Covid che sviluppino febbre, tosse e nei casi più gravi mancanza di respiro, la cosiddetta dispnea.

La procedura della donazione è stata effettuata in collaborazione con la direttrice sanitaria del nosocomio dott.ssa Laura Leoncini. Di seguito il video di Concetta Robbolezza intervistata da Pasquale Trombetta:

All'interno del video l'elenco di tutti i commercianti che hanno aderito all'iniziativa solidale.

