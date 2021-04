COVID. 50 morti in CAMPANIA e quasi 2mila nuovi positivi

REGIONALE – Sono 1.933 i positivi del giorno in CAMPANIA, di cui 572 sintomatici. I tamponi processati sono 21.180. Il rapporto tra nuovi casi e tamponi e’ al 9,1%. Questi i dati trasmessi dall’unita’ di crisi regionale. In CAMPANIA si contano 50 deceduti, 32 nelle ultime 48 ore, e 1.979 guariti. Dall’inizio dell’emergenza a oggi, i morti di Covid in CAMPANIA sono stati 5.703. Il totale dei guariti ammonta invece a 254.178 persone che hanno contratto il virus. Calano ancora i ricoveri. Sono 148, uno meno di ieri, i pazienti in terapia intensiva su 656 posti letto disponibili e sono 1.605, uno meno di ieri, i ricoverati in degenza su 3.160 posti letto disponibili complessivamente.