COVID A CASERTA. Un dipendente in positivo, diversi altri in quarantena ma il Cup dell’ospedale fa il miracolo e rimane aperto

CASERTA – Sabato l’annuncio della positività di un dipendente del Cup dell’ospedale di Caserta. In quel momento nulla era scontato e anzi, c’erano molte meno possibilità che il servizio, fondamentale per il funzionamento dell’ospedale civile di Caserta, che non riaprisse stamattina.

E invece, oggi, è riuscito un vero miracolo, con grandi salti mortali e con un spirito di sacrificio di coloro che sono andati a lavorare perché, oltre al positivo che erano in quarantena, erano assenti anche coloro che con il positivo erano entrati in contatto e che sono andati in quarantena volontaria, il servizio è stato garantito.