MIGNANO MONTELUNGO -.In aumento i contagi da Covid tra la popolazione scolastica a Mignano Montelungo. A seguito di ciò il sindaco Andrea De Luca ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 22 dicembre, con la ripresa delle lezioni in classe che dunque ci sarà soltanto dopo la pausa natalizia. Il sindaco ha comunque disposto l’attivazione della didattica a distanza.