COVID A SCUOLA. Il sindaco sospende le attività didattiche in presenza

PARETE – Ancora una scuola chiusa per covid. Il sindaco di Parete Gino Pellegrino ha sospeso le attività in presenza della scuola di via Veneto dell’Istituto Comprensivo Basile-Don Milani fino a venerdì 26 febbraio. Nel plesso è stato registrato un nuovo contagio e praticati una serie di tamponi.

“Provvederemo alla sanificazione dei locali – ha fatto sapere il sindaco Pellegrino – Ci troviamo ad affrontare una fase delicata dove corriamo il concreto rischio di una terza ondata e per questo motivo bisogna avere massima attenzione”.