I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. 10 nuovi contagi su 100 hanno sintomi: +2.924 nuovi casi. DATO NAZIONALI. Ancora più di 800 decessi in un giorno. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

Sono 2.924 i nuovi casi di positività rilevati oggi in Campania a fronte di 22.301 tamponi eseguiti. Il rapporto tamponi positivi è del 13,1%, in leggero aumento rispetto a ieri Sono 63, invece, i decessi che portano il numero complessivo delle vittime a 1.546. Lo rende noto la Regione nell’aggiornamento quotidiano dei dati pubblicato sul sito. Dei positivi di oggi, 2.650 sono asintomatici e 274 sintomatici, il 10,3%. I pazienti guariti sono 2.263 per un totale di 43.414.Per quanto riguarda i posti letto su base regionale, su 656 posti in terapia intensiva, 184 risultano occupati. Per quelli di degenza, su un totale di 3.160, quelli occupati sono 2.188.

Covid in Italia

Sono 28.352 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 1.509.875 casi dall’inizio dell’epidemia. Ammontano a 222.803 i tamponi effettuati, quasi 10mila in meno rispetto a ieri. Sono, poi, 827 i decessi nelle ultime 24 ore. Il rapporto positivi-tamponi sale leggermente dal 12,4 a 12,7 per cento. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Scendono le persone ricoverate nelle ultime 24 ore in terapia intensiva a 3.782, 64 in meno da ieri. Gli attualmente positivi sono 787.893, in calo rispetto a ieri quando erano 795.845. In calo anche il totale dei ricoverati con sintomi che e’ di 33.684. I dimessi/guariti sono 35.467, per un totale di 696.647 dall’inizio dell’epidemia. Con 28.352 nuovi contagi in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 222.803 tamponi effettuati, la percentuale di positivi si conferma intorno al 12% (12,72%). In dieci giorni il dato si e’ abbassato di circa cinque punti percentuali, il 16 novembre era a 17,92%%.