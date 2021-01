I NUMERI DEL COVID. In CAMPANIA 1.052 nuovi casi di contagio con quasi mille guariti. DATO NAZIONALE. Cresce il rapporto test-positivi. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

Sono 1.052 i nuovi positivi in Campania su 11.930 tamponi effettuati. Lo comunica l’Unità di crisi nel consueto bollettino ordinario dove sono segnalati anche 39 deceduti, 8 nelle ultime 48 ore e 31 deceduti in precedenza ma registrati ieri, e 997 guariti. Dei nuovi casi gli asintomatici sono 937, quelli sintomatici 115. Alla luce dell’aggiornamento di oggi questa la situazione in Regione: il totale dei positivi tocca quota 196.271, quello dei tamponi 2.108.752. Da inizio pandemia i decessi sono stati 3.033, i guariti 116.879. Aggiornata anche la situazione dei posti letto su base regionale: i disponibili in terapia intensiva sono 656, quelli occupati 96. I posti letto di degenza disponibili, tra covid e offerta privata, sono 3.160 quelli occupati 1.385.

Covid in Italia

Sono 18.020 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.220.361. L’incremento delle vittime e’ invece di 414 che fanno salire il totale a oltre 77mila. Oggi il rapporto test-positivi cresce fino al 14,9%, dopo l’11,3 per cento registrato 24 ore fa.