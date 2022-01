COVID. Casi positivi in carcere. Ecco la situazione a S.MARIA C.V., ARIENZO, AVERSA e CARINOLA

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Calano i positivi al Covid nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dopo il focolaio esploso nei mesi scorsi, con il numero dei contagiati che ha superato le 60 unità, inizia a rientrare l’allarme. Stando a quanto appreso da LaPresse, gli attuali positivi nella struttura penitenziaria sono ad oggi 23. I reparti restano però cristallizzati per evitare il peggioramento della situazione, così come sono ancora bloccati i colloqui. Contagio che si è diffuso anche nell’istituto carcerario di Aversa, dove si registrano 27 casi. Ad Arienzo, invece, risultano positivi solo 4 agenti della Polizia Penitenziaria. A Carinola sono stati bloccati i colloqui in 3 sezioni e disposti i tamponi a tappeto.