TRENTOLA DUCENTA – Come un incubo senza fine, il covid torna a far paura a Trentola Ducenta dove il sindaco Michele Apicella ha tenuto chiuse tutte le scuole con un’ordinanza. Ora si sta valutando la situazione per la giornata di domani, lunedì 28 marzo. Almeno 10 insegnanti sono risultati positivi al covid, così come 3 o 4 collaboratori scolastici.

“Per adesso si torna a scuola – ha detto Apicella – ma stiamo valutando attentamente l’evoluzione dei casi“.